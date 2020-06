Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà contro la Roma ma potrebbe rientrare tra SPAL-Milan e Milan-Lazio, le prossime gare in programma dopo la sfida di domenica contro il giallorossi. Oggi lo svedese è presente a Milanello e continua ad allenarsi per rientrare dopo l'infortunio.