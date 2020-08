Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, l'Inter sarebbe molto vicina a chiudere per Sandro Tonali. Per il giornalista dell'emittente satellitare i nerazzurri sono pronti a definire l'affare appena torneranno in Italia, tagliando fuori così le altre pretendenti al giovane centrocampista del Brescia.