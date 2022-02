Sky - Italia, ieri cena tra Mancini, Oriali e i giocatori azzurri di Milan, Inter, Sampdoria e Atalanta: presenti 4 rossoneri

Secondo quanto riferisce Sky, nella serata di ieri c'è stata una cena in un noto hotel di Milano tra il ct dell'Italia Roberto Mancini, il team manager Gabriele Oriali e i giocatori di Milan, Inter, Sampdoria e Atalanta che fanno parte del giro azzurro: presenti i rossoneri Calabria, Florenzi, Romagnoli e Tonali, gli interisti Bastoni e Barella, il blucerchiato Sensi e gli atalantini Pessina e Toloi. Durante la cena, si è parlato in particolare degli spareggi per i Mondiali in programma a fine marzo.