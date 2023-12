Sky - Kjaer ha lasciato Milanello mezz’ora fa: le ultime

C'è una notizia in vista di Atalanta-Milan di domani alle 18, gara valida per il quattordicesimo turno di campionato. Come riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, Simon Kjaer ha lasciato Milanello circa trenta minuti fa, con l'allenamento per il resto del gruppo ancora in corso. Il giocatore ha recuperato dall'infortunio, ma non è ancora convocabile da mister Stefano Pioli per la sfida di domani sera.

Come stanno Kjaer e Leao? Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - in programma domani a Bergamo alle 18 - il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha risposto anche a questa domanda dando aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori: "Per Rafa Leao sarà importantissimo l'allenamento di oggi, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi due giorni, nell'allenamento del pomeriggio decideremo se portarlo a Bergamo o meno. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto".