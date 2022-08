Sky - La griglia di partenza di Condò: Milan primo, Inter e Roma inseguono

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista italiano, intervenuto a Sky Sport 24 ha fornito la sua personale "griglia di partenza" per l'ormai prossima stagione 2022/23 basata sul calciomercato finora e sulle amichevoli disputate quest'estate. Al primo posto c'è il Milan di mister Stefano Pioli, che deve difendere lo scudetto conquistato con merito lo scorso anno. In seconda posizione invece c'è l'Inter di Simone Inaghi, che quest'anno potrà contare su un Lukaku in più. Ultimo gradino del podio per la Roma di Mourinho, che in estate ha messo a segno diversi colpi d'impatto come quelli di Dybala e Wijnaldum. Quarto posto per la Juventus di Allegri, seguita a ruota dal Napoli di Spalletti e dalla Lazio di Sarria. Per Fiorentina e Atalanta invece, pronostica Condò, settima e ottava posizione.