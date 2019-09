Sky - La probabile formazione contro il Torino: Milan con due cambi rispetto al derby

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, Marco Giampaolo sembra intenzionato a schierare una formazione simile a quella vista nel derby, con soli due avvicendamenti, ovvero Calabria per Conti e Bennacer per Biglia. Conferma anche per Leao dopo le buone impressioni nella sfida contro l'Inter.

Questo il probabile undici:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.