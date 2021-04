Sky - La probabile formazione del Milan: Tomori al fianco di Kjaer. Bennacer rientra a centrocampo

Manuele Baiocchini, corrispondente di SkySport per il Milan, si è così espresso dall'Aeroporto di Malpensa sul Milan alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Si sente il peso dei tre punti, si sente il peso della sfida. Un centinaio di tifosi sono arrivati davanti al centro sportivo, quasi tutti con mascherine, con uno striscione per chiedere alla squadra di lottare fino alla fine per la Champions League; è stato fatto anche un saluto a Pioli prima della partenza della squadra.

Ibrahimovic è l'unico non convocato. Tomori giocherà in coppia con Kjaer; a destra Calabria e a sinistra probabilmente giocherà Theo Hernandez, tornato a disposizione e allenatosi questa mattina: per lui si deciderà domani. Kessie e Bennacer, che rientra, a centrocampo, con Saelemakers, Calhanoglu e Rebic trequartisti; la grande novità sarà Mandzukic davanti; serviva un attaccante forte d'area di rigore e Pioli punta su di lui. Capitano sarà Donnarumma, altra panchina per Romagnoli. Maldini e Massara sono sempre stati vicini alla squadra per far sentire tutta l'impirtanza di questa sfida".