Sky - La probabile formazione per Milan-SPAL: Duarte terzino, ballottaggio Suso-Castillejo

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato quella che potrebbe essere la formazione dei rossoneri per la partita di domani contro la SPAL. Dopo l'allenamento odierno queste sono le indicazioni che arrivano dalle prove di Stefano Pioli: Duarte verrà schierato da terzino destro, Bennacer prenderà il posto di Biglia a centrocampo. In avanti giocherà Piatek al posto di Leão, sulla destra c'è un ballottaggio in corso fra Suso e Castillejo. Di seguito quella che dovrebbe essere la formazione che domani sera scenderà in campo: Donnarumma G; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetá, Bennacer, Kessie; Castillejo o Suso, Piatek, Calhanoglu.