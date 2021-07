Sky - Milan al lavoro per il rinnovo di Kessie, fissato l'incontro con l'agente

Tra le priorità del Milan c'è sicuramente il rinnovo di Frank Kessié. Il giocatore ivoriano, attualmente impegnato alle Olimpiadi, è in scadenza nel 2022 e avrebbe ricevuto diverse offerte da altri club, primo fra questi il Liverpool. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la dirigenza rossonera avrebbe fissato un appuntamento per i prossimi giorni con George Atangana, agente del classe '96, per discutere i termini del prolungamento del contratto. Le parti sembrano molto vicine e intenzionate a chiudere la trattativa. L'offerta rossonera all'ex Atalanta sarebbe di 6 milioni di euro a stagione.