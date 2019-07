Sky - Milan-Bennacer, mancava solo la risposta dell'Arsenal: è arrivata oggi

E' stato posto solo oggi l'ultimo tassello per la chiusura della trattativa tra Milan ed Empoli per Bennacer. Come spiegato da Gianluca di Marzio a Sky Sport, infatti, mancava soltanto la rinuncia dell'Arsenal a pareggiare l'offerta presentata dal Milan. Al momento della cessione al club toscano, infatti, i Gunners si erano riservati la possibilità di pareggiare un'eventuale offerta per il classe 1997. Quindi, quando l'Empoli ha ricevuto la richiesta del Milan ha dovuto girarla all'Arsenal che poteva disporre di sette giorni per rispondere. La risposta degli inglesi è arrivata oggi, l'Arsenal non pareggerà l'offerta dei rossoneri che hanno quindi potuto chiudere con l'Empoli.