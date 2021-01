Sky - Milan, Calhanoglu non raggiungerà la squadra a Bologna

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Hakan Calhanoglu non raggiungerà il resto della squadra a Bologna nelle prossime ore. Il trequartista turco, dunque, non sarà della partita e resterà a Milano per recuperare con calma dallo stop dovuto al Coronavirus (durato ben quindici giorni), in attesa dei referti medici (in particolare dell'elettrocardiogramma) che arriveranno ad ore.