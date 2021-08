Sky - Milan, contro la Samp giocherà Krunic per Bennacer

Peppe Di Stefano è intervenuto a Sky Sport 24, parlando delle novità di formazione del Milan in vista dell'esordio di domani con la Sampdoria: "Ci sono delle novità di formazione per domani sera. Pioli non cambierà sistema di gioco e riproporrà ancora il 4-2-3-1 ma la novità è legata probabilmente alle condizioni post Covid di Bennacer, che lascerà il posto a Krunic sulla mediana accanto a Tonali. Giocheranno tutti i titolari, con Rafael Leao che sembra aver vinto il ballotaggio con Rebic e giocherà insieme a Brahim Diaz e Saelemaekers alle spalle di Giroud. Poi Maignan fra i pali, difesa confermata con Kjaer e Tomori, Theo Hernandez e Calabria sulle fasce".