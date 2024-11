Sky - Milan, Fonseca inizia le prove per la Juventus: tre soluzioni per la trequarti

Giornata di lavoro a Milanello, con Fonseca che ha avuto a disposizione per la prima volta tutto il gruppo squadra, Gabbia e Reijnders compresi. Il tecnico portoghese ha cominciato quindi, nel pomeriggio, le prove in vista del match di sabato pomeriggio a San Siro contro la Juventus di Thiago Motta, che in questa stagione di Serie A non ha mai perso.

Sky riporta come il tecnico portoghese sia davanti ad un triplice dubbio sulla trequarti, in quanto possono esserci soluzioni diverse. La prima dice che dietro a Morata ci siano Leao, Pulisic al centro e Musah sulla destra, un po' come era successo a Madrid, come legante per le due fasi. La seconda vede uno schieramento molto offensivo con Leao, Pulisic e Chukwueze. La terza è una via di mezzo, con Leao, Pulisic spostato a destra e Loftus-Cheek dietro la punta.