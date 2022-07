Sky - Milan in ritiro a Villach (Austria): iniziato l'allenamento pomeridiano

© foto di MilanNews

Come riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Villach (Austria), è iniziato in questi minuti l'allenamento pomeridiano del Milan davanti a poco più di un migliaio di tifosi. I primi ad entrare in campo sono stati i tre portieri (Maignan, Tatarusanu e Mirante), assieme ai preparatori Gigi Ragno e Flavio Roma. Poi, man mano, sono entrati tutti gli altri calciatori rossoneri (c'è Bakayoko, che ha saltato per un leggero infortunio l'amichevole con lo ZTE) cimentandosi in un torello a gruppi; non è presente Daniel Maldini. Divock Origi svolgerà lavoro differenziato. Sempre differenziato, come da programma, per Simon Kjaer.