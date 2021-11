Sky - Milan, Kjaer in partenza per Parigi per la premiazione del Pallone d'Oro

Secondo quanto riferisce Sky, Simon Kjaer, dopo l'allenamento di questa mattina a Milanello, ha lasciato pochi minuti fa il Centro sportivo di Carnago per raggiungere l'aeroporto di Malpensa da dove decollerà per raggiungere Parigi in vista della premiazione del Pallone d'Oro in programma stasera. Il difensore rossonero fa parte dei 30 candidati alla vittoria finale del premio.