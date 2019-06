Sky - Milan, la comunicazione di oggi dovrebbe essere del Tas e non della UEFA

In merito alla questione Milan-UEFA, Peppe Di Stefano ha spiegato ai microfoni di SkySport24: "Bisogna tenere d'occhio il sito del Tas. Ricordiamo che ad aprile c'è stata una sentenza della UEFA che ha dato 12 milioni di multa al Milan e impone ai rossoneri di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021. Il Milan fa ricorso al Tas, il 5 giugno scorso la UEFA ha sospeso il proprio giudizio in attesa del Tas. Oggi dovrebbe arrivare una sentenza, che dovrebbe arrivare dal Tas e non dalla UEFA. Il Tas si è incontrato in questi mesi con i legali rossoneri per trovare una soluzione: il club di via Aldo Rossi chiedeva un anno in più per arrivare al pareggio di bilancio, quindi non più nel 2021 ma nel 2022, e in cambio avrebbe accettato di non partecipare all'Europa League 2019-2020. Se si trova un'intesa con il Tas verrà emessa la sentenza e a quel punto la UEFA darà il giudizio finale".