Sky - Milan, la formazione per il Monza: cinque cambi rispetto al Rennes

Dopo l’allenamento odierno si vanno delineando le scelte di formazione di mister Stefano Pioli per Monza-Milan di domani sera alle 20:45 all’U-Power Stadium.

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 sono cinque i cambi rispetto alla partita di giovedì con il Rennes. In difesa ci sarà Thiaw per Kjaer, a centrocampo sarà Adli a fare coppia con Bennacer. Sulla trequarti c'è Okafor favorito su Pulisic al momento, ed infine in attacco chance da titolare per Jovic, che fa rifiatare Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.