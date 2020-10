Sky - Milan, la probabile formazione: Tonali a fianco di Bennacer. Colombo titolare

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci saranno alcuni cambi di formazione per il Milan rispetto alla partita con il Rio Ave. Modulo confermato per Stefano Pioli, in vista della gara contro lo Spezia, che vedrà il reparto arretrato confermato con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo davanti a Donnarumma. A centrocampo, al posto di Franck Kessiè, spazio a Tonali che affiancherà Bennacer. Nella trequarti alle spalle di Colombo, infine, ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz sulla sinistra. L'allenamento della squadra comincerà alle ore 18 e pertanto potrebbero esserci modifiche alla probabile formazione.