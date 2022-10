Sky - Milan, stamattina Diaz ha svolto un provino: a breve Pioli deciderà se portarlo o meno in panchina stasera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina Brahim Diaz, che sabato contro il Monza ha riportato una contrattura al gluteo sinistro, ha svolto un provino per capire le sue condizioni in vista del match di stasera contro la Dinamo Zagabria. A breve Stefano Pioli deciderà se portarlo o meno in panchina.