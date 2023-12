Sky - Milan, verso l'Atalanta: ieri provato Romero a destra in attacco

Potrebbe esserci un'importante novità nella formazione del Milan che scenderà in campo dal primo minuto domani sera contro l'Atalanta: secondo quanto riferisce Sky, infatti, nell'allenamento di ieri come attaccante esterno di destra non è stato provato Samuel Chukwueze tra i titolari, ma Luka Romero. Vedremo se questa ipotesi verrà confermata anche oggi nell'allenamento che inizierà tra poco.

Nessun dubbio invece per il resto della formazione rossonera: davanti a Maignan, ci saranno infatti Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi in difesa. In mezzo al campo spazio a Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, mentre in avanti, in attesa di capire che giocherà a destra, ci sarà il ritorno in campionato dal primo minuto di Giroud. A completare il tridente offensivo rossonero ci sarà Pulisic a sinistra.