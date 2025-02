Sky - Napoli, bloccato Okafor: se gli azzurri non chiudono per Saint-Maximin andranno sullo svizzero

Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, che si è trasferito al PSG, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante esterno da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il nome caldo in questo momento è quello di Allan Saint-Maximin, giocatore del Fenerbahçe in prestito dall'Al-Ahli. La trattativa per il calciatore francese di origini guadalupensi va avanti, ma gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in l'affare non dovesse andare in porto e per questo hanno bloccato Noah Okafor, attaccante svizzero in uscita dal Milan.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 558'

GOL: 1