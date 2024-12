Sky - Nel caso in cui la situazione con Fonseca dovesse precipitare uno dei possibili scenari futuri riguarderebbe Allegri

vedi letture

La partita di Verona può essere molto importante per il futuro al Milan di Paulo Fonseca, che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte anche ad alcuni problemi in spogliatoio con i giocatori più rappresentativi, come l'ultimo caso Theo Hernandez.

Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, premettendo in modo chiaro che al momento non ci sono stati contatti di nessun tipo, ma nel caso in cui la situazione dovesse precipitare con Fonseca, magari con un brutto risultati al Bentegodi, uno degli scenari futuri potrebbe riguardare Massimiliano Allegri, con l'ex tecnico rossonero che si è dimostrato un abile gestore di giocatori importanti. Ad oggi però rimane solo un'ipotesi futura tutta da verificare, visto che la dirigenza rossonera non sembra orientata a cambiare il tecnico portoghese, avendo piena fiducia in Fonseca. Ma i dirigenti si aspettano che da squadra e allenatore arrivino dei risultati, con la voglia di vedere un Milan convincente.