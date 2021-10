Sky - Nulla di grave per Calabria, c'è la volontà di scendere in campo contro l'Hellas

Nulla di grave per Davide Calabria, che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale a scopo precauzionale. Per il terzino solo un affaticamento: a riportarlo è Manuele Baiocchini. Il giornalista di Sky Sport aggiunge che per il numero 2 rossonero c'è la volontà di scendere in campo già questo sabato contro l'Hellas Verona.

Buone notizie anche da Giroud, che continua ad allenarsi in gruppo dopo aver superato i problemi alla schiena: il francese è andato in gol nella partitella di fine allenamento contro la Primavera. Ancora a parte Ibra, Bakayoko e Krunic.