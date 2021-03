Sky - Oggi Calabria non si è allenato, in dubbio la sua presenza per il Napoli: le possibili scelte di Pioli

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 nella giornata odierna Davide Calabria non si è allenato con il gruppo. Il terzino rossonero, uscito anzitempo nella sfida di Europa League con il Manchester, non è al meglio a causa di alcuni problemi al pube, come già anticipato da mister Stefano Pioli ieri sera. L'inviato di Sky aggiunge che sono recuperati Calhanoglu e Theo Hernandez, mentre Rebic è in forse. Ancora differenziato per Ibra, Bennacer e Mandzukic. Questa la formazione che mister Pioli potrebbe mettere in campo contro il Napoli secondo l'emittente satellitare:

Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao.