Sky - Oggi incontro a Casa Milan tra Tomori, Maldini e Massara

Peppe Di Stefano, corrispondente del Milan per SkySport, si è così espresso in diretta da Casa Milan: "Via vai continuo oggi a Casa Milan. L'ultimo riguarda Tomori: è rimasto più o meno un'ora e da quello che abbiamo scoperto c'è stato un colloquio con Maldini e Massara; sono incontri programmati, lo fanno spesso i dirigenti. La chiacchierata con Tomori va letta da due punti di vista: sia da quello tecnico, con ciò che sta facendo, quello che non sta facendo, ciò che sta sbagliando, ciò che sta facendo di buono, ma anche dal punto di vista del mercato; Tomori ha un diritto di riscatto alto (28 milioni di euro) e, nonostante gli errori delle ultime settimane, secondo me si merita un voto molto alto: se un inglese così giovane, che arriva a Milano a gennaio, si prende la maglia da titolare del Milan in così poco tempo vuol dire che ha fatto bene. Gli è stato chiesto se si trovasse bene al Milan: chissà se Maldini e Massara non vogliano spingere per il suo rinnovo di contratto; bisognerà convincere Elliott, bisognerà parlare magari con il Chelsea per abbassare la richiesta nonostante filtri che la richiesta dei Blues sia di 28 milioni di euro esatti. Questa familiarità che si è creata tra il Milan e Tomori mi fa pensare che per quest'estate si possa versare i milioni, magari qualcuno in meno rispetto ai 28 richiesti, per acquistarlo dal Chelsea".