Sky - Olmo, il Milan si è fermato: non vuole partecipare ad aste

Gianluca Di Marzio, in diretta a "Calciomercato-L'Originale" ha raccontato le ultime su Dani Olmo: "Continuano le voci su Dani Olmo. Abbiamo fatto le nostre verifiche e oggi l'allenatore ha detto che non giocherà perché in mezzo ad una trattativa. Non risulta che sia il Milan questa trattativa, ma i rossoneri continuano a lavorarci per Giugno. La cifra stanziata dal Milan è di 20 milioni, mentre la Dinamo oggi vuole 25 milioni più 5 milioni di bonus. Poi ci sarebbero 7.5 di commissioni, 3 milioni alla firma, 2.5 di ingaggio e 10% di futura rivendita. Il Milan non vuole partecipare ad aste e per questo motivo il club rossonero per ora si è fermato. Il Milan vuole fare il giocatore, per Giugno, alle sue condizioni".