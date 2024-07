Sky - Pioli ha scelto l'Arabia: l'ex tecnico del Milan a un passo dall'Al-Ittihad

Gianluca Di Marzio ha parlato di mercato in diretta a Calciomercato - L'Originale, dando notizie di mercato, questa volta non strettamente legate al mondo Milan, ma a un ex rossonero che da poco ha salutato i rossoneri: si tratta dell'ex tecnico Stefano Pioli, che ha deciso di andare in Arabia, ed è vicinissimo all'Al-Ittihad.

Ultimi dettagli da limare ma Pioli è veramente a pochi passi dalla panchina del club arabo, gestito nella scorsa stagione da Gallardo.