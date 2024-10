Sky - Possibile attacco influenzale per Pulisic, può giocare Musah al suo posto

vedi letture

Possibili novità di formazioni per il Milan a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida col Napoli. Secondo Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 Pulisic dovrebbe avere l’inizio di uno stato inlfuenzale che potrebbe quindi portarlo in panchina, con la conseguente titolarità di Musah; in questo caso Loftus-Cheek andrebbe a giocare sulla trequarti. Leao sempre in panchina nonostante il possibile forfait dello statunitense.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. All. Fonseca.