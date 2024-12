Sky - Provato Terracciano come terzino: Theo ancora verso la panchina

Arrivano notizie fresche da Milanello dopo il penultimo allenamento rossonero prima della sfida alla Roma che si disputerà la prossima domenica 29 dicembre alle 20.45 a San Siro. Le indiscrezioni di formazione riguardano Theo Hernandez che, nonostante le moltissime assenze, potrebbe partire ancora una volta - e sarebbe la terza volta consecutiva dopo Genoa e Hellas Verona - dalla panchina.

Questo è quanto riporta il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano che in collegamento da Milanello ha sottolineato che oggi Fonseca in allenamento ha provato come terzino sinistro Filippo Terracciano. Dunque questo comporterebbe un arretramento di Tijjani Reijnders che ritroverebbe il suo posto accanto a Fofana, mentre Jimenez agirebbe da esterno alto. Davanti è probabile l'impiego della coppia Morata-Abraham. Un'altra soluzione possibile potrebbe essere con il solo Morata centravanti, Reijnders trequartista e Terracciano in mediana come a Verona: in questo caso si valuterebbe Bartesaghi terzino.