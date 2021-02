Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio di Roma-Milan Zlatan Ibrahimovic ha chiamato a raccolta i compagni a centrocampo per parlargli e motivarli in vista della sfida importante di questa sera. È la prima volta in stagione che lo svedese prova a caricare la squadra in questa maniera.