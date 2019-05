Sky - Suso, rinnovo o probabile addio.

Arrivano aggiornamenti, da parte di Sky Sport, in merito alla situazione riguardante il rinnovo di Suso. Nei mesi scorsi era stato il Milan a convocare l’entourage del giocatore per intavolare una trattativa legata al contratto. L’obiettivo della dirigenza era quello di togliere la clausola risolutoria, fissata a 38-40 milioni, e allungare il contatto con adeguamento. Ma l’offerta avanzata da Leonardo e Maldini prevedeva uno stipendio non in linea con i big dello spogliatoio nonostante l’importanza del giocatore in campo, suffragata dalle scelte di Gattuso e dai numeri dello spagnolo, che da qualche settimana è tornato a splendere, e di conseguenza il Milan. In quella circostanza, le parti non trovarono un accordo. Non è escluso che nelle prossime settimane la società faccia un rilancio sulla proposta di rinnovo contrattuale ed evitare che lo spagnolo lasci i rossoneri lasciando un buco nell’attacco del Milan.