Sky - Verso il derby: Pobega in vantaggio su Vranckx, a destra salgono le quotazioni di Saelemaekers

Secondo quanto riferisce Sky, in vista del derby di domenica, Stefano Pioli cambierà modulo al suo Milan e dovrebbe passare al 4-3-3. In mezzo al campo, senza l'infortunato Bennacer, ci saranno Tonali, Krunic e con ogni probabilità Pobega che è in vantaggio su Vranckx. In attacco, invece, Leao e Giroud sono certi di una maglia da titolare, mentre a destra sono in rialzo le quotazioni di Saelemaekers.