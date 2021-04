Sky - Verso Milan-Benevento: Ibra e Romagnoli dall'inizio, novità Leao

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la sfida di domani sera contro il Benevento. C'è una novità importante, con Leao che dovrebbe prendere il posto di Rebic nei tre dietro Ibrahimovic. Zlatan che tornerà dall'inizio, mentre in difesa c'è qualche dubbio: Kjaer e Calabria oggi hanno accusato qualche sintomo influenzale. Se dovessero recuperare allora scenderanno in campo, con Romagnoli che farà coppia col centrale danese al posto di Tomori, mentre se l'ex Siviglia non dovesse farcela allora il duo sarà Tomori-Romagnoli. Questo l'undici iniziale secondo Sky: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.