Sky - Verso Milan-Lecce: gioca Leão. Calhanoglu più di Rebic

Intervenuto da Milanello per Sky Sport, Peppe Di Stefano ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Pioli per la partita di domani sera contro il Lecce. Se in difesa e a centrocampo non dovrebbero esserci sorprese, in attacco c'è una novità importante: nella prove di oggi Piatek è rimasto tra i giocatori senza pettorina, ovvero tra i giocatori che domani non partirebbero dal primo minuto. Ecco allora che Leão si candida ad una maglia da titolare: il centravanti portoghese sarà affiancato da Suso sulla destra e Calhanoglu sulla sinistra, con il turco in vantaggio su Rebic. Questa quindi dovrebbe essere la formazione titolare che manderà in campo domani sera Pioli: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo, Kessie, Biglia, Paquetá, Suso, Leão, Calhanoglu.