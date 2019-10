Sky - Verso Milan-Lecce, le possibili scelte di Pioli: dubbio Piatek-Leão

Manuele Baiocchini, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Pioli per Milan-Lecce. Il modulo sarà il classico 4-3-3, con Musacchio che torna al centro della difesa insieme a Romagnoli. Conti sostituirà lo squalificato Calabria. È stato provato un centrocampo composto da Kessie, Biglia e Paquetá. In attacco i maggiori dubbi: Rebic esterno alto con ballottaggio fra Piatek e Leão oppure Piatek al centro con Leão schierato largo a sinistra, queste le soluzioni provate in allenamento.