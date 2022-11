MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, a centrocampo, al fianco di Bennacer, non ci sarà Tonali e nemmeno Pobega in Milan-Spezia: dovrebbe essere confermato Krunic, non nella posizione di trequartista, ma in quella di mediano.