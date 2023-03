Sky - Verso Udinese-Milan, leggera indisposizione per Theo: se non recupera spazio a Ballo-Touré

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano in diretta a Sky Sport 24 in queste ore il Milan è alle prese con una leggerissima indisposizione per Theo Hernandez, che sta comunque provando a recuperare per la sfida di domani sera alla Dacia Arena. Nel caso in cui il terzino francese non dovesse farcela allora spazio a Ballo-Touré sulla sinistra dal primo minuto.