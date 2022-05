Sky - Verso Verona-Milan, ipotesi di titolarità per Krunic e Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport presso il Centro Sportivo di Milanello, ci sarebbero un paio di ballottaggi nella formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare domani contro l'Hellas Verona.

L'ipotesi, infatti, è di un ritorno alla titolarità sia per Saelemaekers (nel ruolo di esterno destro al posto di Messias) che per Rade Krunic da trequartista centrale, con il conseguente arretramento in mediana di Kessie al fianco di Tonali e la conseguente panchina per Bennacer.