Sky - Verso Verona-Milan, Pioli pronto a rischierare la formazione anti-Chelsea. Due i ballottaggi

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferito da Manuele Baiocchini in collegamento su Sky Sport, mister Stefano Pioli, contro l'Hellas Verona, è pronto a schierare lo stesso undici che ha sfidato martedì sera il Chelsea di Potter. Due, però, i ballottaggi per la trasferta in terra veneta: Krunic-Messias per un posto sulla trequarti e Giroud-Rebic per le redini dell'attacco (con Olivier attualmente favorito).