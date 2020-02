Social network, la classifica dei club con più seguaci: Real in vetta, Milan 11°

Come riporta calcioefinanza.it (clicca qui per l'articolo originale), QUII Sport ha pubblicato la 23^ edizione del “The European Football Club”, un report che analizza l’andamento sui social network dei club calcistici. In base al numero di seguaci su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, il club europeo con il numero più alto di follower è il Real Madrid (255,8 milioni di seguaci), seguito da Barcellona (254 milioni), Manchester United (133,5 milioni) e Juventus (90,8 milioni). Il Milan, con 40,1 milioni di seguaci, è in un'undicesima posizione, seguito dall'Inter con 29,2 milioni. 16° posto per la Roma con 16 milioni di seguaci.