Socios, il regalo dei tifosi per Daniele Massaro: "Bomberino per sempre"

Proseguono gli eventi Socios che permettono ai tifosi rossoneri possessori dei Fan Token $ACM di interagire e partecipare attivamente alla vita del club rossonero. Questa volta si trattava di scegliere un regalo speciale a Daniele Massaro, storico attaccante rossonero, per i suoi 60 anni: i tifosi lo hanno omaggiato con la nuova maglia Home 21/22 con una dedica particolare sotto lo stemma del club: "Bomberino per sempre".

Massaro si è detto molto contento del gesto, ricordando anche come è nato questo soprannome: “Grazie. Bomberino per sempre, me lo diceva sempre Adriano Galliani. Il bomber ovviamente era Marco Van Basten, bomberino mi piace. Grazie a tutti, come sempre siete unici e fantastici”.

❤️“Bomberino Per Sempre”



To mark Daniele Massaro’s 60th birthday, we presented the legendary Rossonero with a unique version of the new @acmilan kit.



The kit features a special dedication picked by $ACM Fan Token holders.$ACM ️ $CHZ pic.twitter.com/pkrZXjcy9O