Sofascore - Donnarumma, numeri da record contro la Juventus

SofaScore, portale specializzato nelle statistiche nel mondo del calcio, ha analizzato la partita di Donnarumma contro la Juventus. Il numero 99 rossonero è stato protagonista di una prestazione come sottolineano i numeri del giovane portiere italiano. Donnarumma, infatti, nei 90 minuti giocati ha compiuto 7 parate di cui 4 dentro l'area oltre ad aver parato un rigore che ha quindi mantenuto la porta inviolata.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gianluigi Donnarumma vs. Juventus:<br><br>️ 90' played<br>🧤 7 saves<br>️ 4 saves from inside the box<br>🙌 1 penalty save<br>🚫 Clean sheet<br><br>[Via <a href="https://twitter.com/SofaScoreINT?ref_src=twsrc%5Etfw">@SofaScoreINT</a>] <a href="https://t.co/fBr6S7ZQwJ">pic.twitter.com/fBr6S7ZQwJ</a></p>— MilanData (@acmilandata) <a href="https://twitter.com/acmilandata/status/1271575113801109504?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2020</a></blockquote>