Solo due anni di squalifica al dirigente che ha preso a pugni un arbitro in Liguria

Solo due anni di squalifica per Michele Salinas, il dirigente della società Quiliano&Valeggia, a sua volta multata con 350 mila euro, che prese a pugni il giovane arbitro Kartal durante la partita con la Campese, valevole per la Prima Categoria ligure, del 10 ottobre scorso. È questo il verdetto del Giudice Sportivo della Liguria, mentre due anni e mezzo sono stati comminati all’assistente di parte, Gian Guido Biondi, che “colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l’orecchio destro”. Immagini che fecero il giro del web e dei social, colpi valsi al giovane direttore di gara sei giorni di prognosi. Non, però, provvedimenti esemplari quali la radiazione da parte della giustizia sportiva, che per un'altra vicenda simile (avvenuta però in un'altra regione), ma con conseguenze meno pesanti per il direttore di gara (in Liguria è stato necessario l'intervento dei carabinieri) ha invece comminato cinque anni di squalifica al tecnico resosi protagonista di un comportamento analogo.