Sommer sulla corsa per il titolo: "Occhio pure al Milan. Vedremo chi resisterà"

vedi letture

Riparte il campionato e le cose iniziano a farsi serie. Il Milan ha perso un po' del terreno guadagnato nel derby con l'imprevista e brutta sconfitta rimediata al Franchi contro la Fiorentina prima della sosta. Lì davanti resistono Napoli, Juventus e Inter che i rossoneri non devono lasciarsi sfuggire per non abbandonare subito - come capitato nelle ultime due stagioni - la corsa verso il titolo. Di questa ha parlato anche Yann Sommer, portiere svizzero dell'Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Yann Sommer sulle favorite per lo Scudetto: "Mi immagino una stagione molto difficile, contesa. Ma anche l'anno scorso prima di scappare c'era un momento in cui eravamo secondi. Abbiamo già visto quanto siano forti Juve e Napoli, ma abbiamo anche perso il derby: quindi occhio pure al Milan. Vedremo alla fine chi resisterà! Ma quando si dice che ogni gara è difficile in Italia, non è retorica. E' la verità".