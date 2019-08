Soncin sul Milan: "Ha giocatori con un valore potenziale molto alto"

Ospiti di Sportitalia, Andrea Soncin ha parlato della situazione del Milan: "In attacco molto dipenderà da André Silva. Leao è arrivato, ma probabilmente non basta. Tornando a Silva, molto dipenderà dalle motivazioni che ha il giocatore stesso nel voler rimanere al Milan. Col Manchester ha giocato poco e non ha fatto una grandissima prestazione. Per caratteristiche si inserisce bene nel contesto tattico di Giampaolo, ma le motivazioni sono determinanti. In difesa, a livello di centrali, potrebbero essere un po’ corti. Romagnoli è in crescita e Musacchio potrebbe trovare una seconda giovinezza. Il Milan ha fuori giocatori che hanno un valore potenziale molto alto. Giocatori che devono ritrovare condizione ed entusiasmo, che vengono da un finale di stagione non esaltante, ma che hanno delle qualità notevoli".