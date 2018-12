SONDAGGIO MN - Cosa fareste con Higuain? Ecco le tre opzioni

Gonzalo Higuain è il volto delle difficoltà di un Milan che non riesce più a segnare. Il centravanti argentino, infatti, non è riuscito a riacquisire la condizione giusta dopo la squalifica e gli infortuni e ora non sta rendendo secondo le aspettative di inizio stagione. I pochi gol e le prestazioni non all’altezza hanno aperto alle voci su un suo possibile addio. La redazione di MilanNews.it si rivolge ai suoi lettori per chiedere un parere sul futuro di Higuain. Secondo voi, il Pipita va riscattato, non merita il riscatto oppure andrebbe scambiato a gennaio con Morata?

