SONDAGGIO MN - Via Donnarumma dentro Maignan, il risultato non lascia spazio a interpretazioni: plebiscito per il francese

Il Milan ha accelerato nelle ultime ore per Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille e che questa mattina ha sostenuto le visite mediche di rito.. Il club rossonero non ha più intenzione di aspettare Gigio Donnarumma, il quale è destinato all'addio a parametro zero visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per sapere cosa ne pensano i suoi lettori e il risultato non lascia spazio a interpretazioni. Al momento dell'ultimo confronto sul sondaggio (9564 voti totali), il 96,04% pensa che la scelta della dirigenza rossonera sia stata corretta mentre solo il 3,96% la ritiene una decisione sbagliata. Clicca QUI per vedere il risultato.