Sorrisi per Romagnoli con la nuova maglia da trasferta: "Da Milano verso il mondo"

Faccia sorridente e tanta carica per la prossima stagione. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram con addosso la nuova maglia da trasferta che verrà utilizzata per l'annata ormai alle porte. L'ex Roma ha vissuto probabilmente l'esperienza più difficile in rossonero nell'ultimo anno ma sembra comunque pronto al rilancio col Diavolo nonostante i vari rumors di mercato.