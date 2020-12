Sorteggio E. League, tutte le avversarie possibili per il Milan in caso di primo o secondo posto

Per potersi qualificare al primo posto nel girone H, il Milan dovrà battere lo Sparta Praga in trasferta e sperare nella mancata vittoria in contemporanea del Lille in casa del Celtic. Le probabilità, dunque, sono ridotte al minimo. Vediamo tutte le combinazioni possibili per i rossoneri in vista del sorteggio di lunedì 14 dicembre, tenendo presente che ai sedicesimi non è possibile incontrare una squadra già affrontata nei gironi e una squadra della stessa federazione. Le squadre che termineranno il gruppo al primo posto saranno teste di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa, viceversa chi si qualificherà alla seconda, giocherà sul campo interno la gara di andata. Le 8 squadre provenienti dalla Champions League, invece, verranno equamente suddivise tra teste di serie e non teste di serie in base al punteggio raggiunto nel rispettivo raggruppamento.

AVVERSARIE POSSIBILI CON IL MILAN NON TESTA DI SERIE

Arsenal, Ajax*, Club Brugge*, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Manchester United*, Shakhtar Donetsk*, Villarreal più le altre 5/6 vincenti dei gironi, ancora da stabilire, ovvero una di ogni coppia seguente:

Slavia Praga/Bayer Leverkusen, Rangers/Benfica, Granada/PSV Eindhoven, Leicester/Braga, Tottenham/Anversa più l'eventuale squadra che vincerà il girone F (a meno che non sia il Napoli a farlo) e cioè una tra Real Sociedad e AZ.

AVVERSARIE POSSIBILI CON IL MILAN TESTA DI SERIE

Stella Rossa, Dinamo Kiev*, Krasnodar*, Olympiacos* e Salisburgo* più le altre 9/10 seconde dei gironi, ancora da stabilire, ovvero una di ogni coppia seguente:

Young Boys/Cluj, Molde/Rapid Vienna, Slavia Praga/Bayer Leverkusen, Rangers/Benfica, Granada/PSV Eindhoven, Leicester/Braga, Maccabi Tel Aviv/Sivasspor, Anversa/Tottenham, Wolfsberger/Feyenoord più l'eventuale squadra seconda nel girone F (tranne il Napoli) e cioè una tra Real Sociedad e AZ.

*squadre provenienti dalla Champions League