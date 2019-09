Sosta sì, ma di lavoro

Il Milan ha battuto il Brescia e ha scelto di riprendere gli allenamenti nella giornata di mercoledì 4 settembre. Sarà una sosta importante, per continuare ad approfondire i temi tattici di Mister Giampaolo e per verificare i progressi della caviglia di Theo Hernández dopo l'infortunio dello scorso 23 luglio a Kansas City contro il Bayern Monaco. La sosta di settembre per gli impegni delle Nazionali è sempre una sorta di spartiacque. Ci si lasciano alle spalle gli equilibri delle formazioni agostane concepite tra nuovi arrivi e rientri scaglionati dalle vacanze e ci si tuffa verso i meccanismi veri e propri della stagione.

È il primo momento di riflessione dell'intera annata, che spesso coincide con eventi particolari. A inizio settembre 2008 il Milan trasse cattivi auspici dall'amichevole di Lugano voluta per rodare la squadra dopo la sconfitta casalinga della prima giornata contro il Bologna di Valiani: finì 2-0 contro la formazione ticinese, lo stesso punteggio con cui i rossoneri avrebbero poi perso anche la seconda gara di campionato sul campo del Genoa.

La sosta di settembre del 2010 fu impiegata anche per attendere i rientri dagli impegni con le rispettive rappresentative da parte dei nuovi acquisti di fine agosto: Ibrahimović e Robinho. Proprio in quel periodo venne organizzata una presentazione ufficiale di Ibra e Robi in grande stile in un noto hotel nel centro di Milano, sotto le guglie del Duomo. Cinque anni dopo, invece, Siniša Mihajlović utilizzò la prima pausa stagionale per testare il livello di forma di Mario Balotelli, rientrato in rossonero. Il 3 settembre 2015, allo stadio Martelli di Mantova, fu proprio SuperMario ad aprire le marcature. A sorpresa, i mantovani si portarono sul 2-1 ma toccò poi a Poli e Luiz Adriano sancire la vittoria rossonera.

Un anno fa la pausa azzurra aprì il cuore rossonero alla speranza, con la coppia difensiva tutta milanista Caldara-Romagnoli schierata dal CT Mancini il 10 settembre sul campo del Portogallo. Purtroppo, gli infortuni successivi di Mattia, che oggi sta lavorando bene per tornare il prima possibile, non consentirono di riproporre il duo in chiave milanista.